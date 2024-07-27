Макрон посетил победный финал Сметова с французским дзюдоистом на Олимпиаде

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил финальную схватку Олимпиады-2024 по дзюдо с участием казахстанца Елдоса Сметова, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмен боролся за золото в весовой категории до 60 килограммов. Финал в этом дивизиона закрывал соревновательную программу дня в дзюдо.

Соперником Сметова был француз Лука Мхеидзе. Местного спортсмена в Париже активно поддерживали болельщики, которые скандировали кричалки и пели песни. В числе тех, кто болел за Мхеидзе, был и Макрон.

Однако Сметов смог одержать победу со счетом 1:0 и стать первым олимпийским чемпионом по дзюдо в истории Казахстана. Всего для 31-летнего спортсмена это третья медаль Игр. В Рио-2016 он стал серебряным призером, в Токио-2020 — бронзовым.

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