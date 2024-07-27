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Елдос Сметов заплакал при исполнении гимна на церемонии награждения на Олимпиаде

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

Олимпийский чемпион Парижа-2024 по дзюдо Елдос Сметов заплакал во время исполнения гимна на церемонии награждения, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу спортсмен выиграл золото Олимпиады в весовой категории до 60 килограммов. По завершении соревнований на арене провели церемонию награждения.

Сметов последним поднялся на пьедестал и занял чемпионское место. Его наградили золотой медалью, после чего зазвучал гимн Казахстана. В это время первый олимпийский чемпион по дзюдо в истории страны не сдержал слез.

После официальной части Сметов сделал совместные фото с другими призерами.

Напомним, ранее казахстанского чемпиона поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140692-eldos-smetov-ne-sderzhal-slez-vo-vremya-gimna-na-ceremonii-nagrazhdeniya/

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