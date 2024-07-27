Елдос Сметов заплакал при исполнении гимна на церемонии награждения на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Парижа-2024 по дзюдо Елдос Сметов заплакал во время исполнения гимна на церемонии награждения, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу спортсмен выиграл золото Олимпиады в весовой категории до 60 килограммов. По завершении соревнований на арене провели церемонию награждения.

Сметов последним поднялся на пьедестал и занял чемпионское место. Его наградили золотой медалью, после чего зазвучал гимн Казахстана. В это время первый олимпийский чемпион по дзюдо в истории страны не сдержал слез.

После официальной части Сметов сделал совместные фото с другими призерами.

Напомним, ранее казахстанского чемпиона поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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