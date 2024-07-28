Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Опубликовано видео разговора Сметова с семьей после победы на Олимпиаде

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов
Елдос Сметов: НОК РК

Пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК РК) в Instagram-аккаунте опубликовала видео разговора Елдоса Сметова с родными после победы на Олимпиаде-2024, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Впервые казахстанский бадминтонист выступил на Олимпиаде

В субботу спортсмен выиграл золото турнира в Париже. Он стал первым олимпийским чемпионом по дзюдо в истории Казахстана.

На видео от НОК РК запечатлено, как Сметов в экипировке национальной сборной едет в транспорте и общается с родственниками по видеосвязи, показывая золотую медаль. Во время награждения спортсмен не сдержал слез при исполнении гимна.

Напомним, дзюдоиста после победы на Олимпиаде-2024 поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Они созвонились после церемонии награждения.

Сам Сметов поделился своими эмоциями и рассказал о пути к олимпийскому золоту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140843-opublikovano-video-razgovora-smetova-s-semey-posle-pobedy-na-olimpiade/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie