Опубликовано видео разговора Сметова с семьей после победы на Олимпиаде

Пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК РК) в Instagram-аккаунте опубликовала видео разговора Елдоса Сметова с родными после победы на Олимпиаде-2024, передает NUR.KZ.

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В субботу спортсмен выиграл золото турнира в Париже. Он стал первым олимпийским чемпионом по дзюдо в истории Казахстана.

На видео от НОК РК запечатлено, как Сметов в экипировке национальной сборной едет в транспорте и общается с родственниками по видеосвязи, показывая золотую медаль. Во время награждения спортсмен не сдержал слез при исполнении гимна.

Напомним, дзюдоиста после победы на Олимпиаде-2024 поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Они созвонились после церемонии награждения.

Сам Сметов поделился своими эмоциями и рассказал о пути к олимпийскому золоту.

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