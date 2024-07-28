Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 28 июля

Уже сегодня состоится второй день Олимпийских игр в Париже. В этот день страну будут представлять 13 атлетов. NUR.KZ представляет вашему вниманию полное расписание выступлений казахстанцев во второй официальный день ОИ-2024.
Тайминг указан по времени Казахстана.
11:30. Бадминтон. Групповой этап
Дмитрий Панарин – Кента Нисимото (Япония).
12:15. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка 10м, квалификация (женщины)
Арина Алтухова и Александра Ле.
12:36. Академическая гребля. Одиночки (мужчины). Утешительный заезд
Владислав Яковлев.
13:00. Фехтование. Личная шпага (мужчины). 1/32 финала
Вадим Шарламов – Гарри Санер (ЮАР).
13:00. Дзюдо. 1/16 финала
Гусман Кыргызбаев – Давид Гарсия Торне (Испания). До 66 кг.
Поединки за медали стартуют в 19:00.
14:15. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка 10м, квалификация (мужчины)
Ислам Сатпаев и Константин Малиновский.
14:48. Бокс. 1/8 финала (мужчины)
Айбек Оралбай – Олайтан Адам Олаор (Нигерия). До 92 кг.
15:00. Теннис. Мужчины. 1 раунд
Александр Шевченко – Якуб Меншик (Чехия).
15:50. Фехтование. Личная шпага (мужчины). 1/16 финала
Руслан Курбанов – Хусам эль Корд (Марокко).
16:40. Фехтование. Личная шпага (мужчины). 1/16 финала
Эльмир Алимжанов – Луиджи Мидельтон (Франция).
Дуэли за бронзовые медали состоятся в 00:20. Финал в 01:15 (29 июля).
18:46. Бокс. 1/16 финала (мужчины)
Асланбек Шымбергенов – Зеяд Ишаеш (Иордания). До 71 кг.
19:50. Бокс. 1/16 финала (женщины)
Назым Кызайбай – Джордана Соррентино (Италия). До 50 кг.
Расписание медальных соревнований на 28 июля без участия Казахстана:
12:30. Пулевая стрельба. Пневматический пистолет 10м, финал (мужчины)
15:00. Пулевая стрельба. Пневматический пистолет 10м, финал (женщины)
17:10. Маунтинбайк. Кросс-кантри, финал (женщины)
19:48. Стрельба из лука. Матч за бронзу (женщины)
20:00. Скейтбординг. Стрит, финал (женщины)
20:11. Стрельба из лука. Финал (женщины)
20:45. Гребной слалом. Одиночки, финал (женщины)
23:30. Плавание. 400 м комплексом, финал (мужчины)
23:40. Плавание. 100 м баттерфляем, финал (женщины)
23:50. Фехтование. Личная рапира (женщины). За 3-е место
00:44. Плавание. 100 м брасом, финал (мужчины)
00:45. Фехтование. Личная рапира (женщины). Финал.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140761-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-28-iyulya/