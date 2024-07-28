Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 28 июля

Уже сегодня состоится второй день Олимпийских игр в Париже. В этот день страну будут представлять 13 атлетов. NUR.KZ представляет вашему вниманию полное расписание выступлений казахстанцев во второй официальный день ОИ-2024.

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Тайминг указан по времени Казахстана.

11:30. Бадминтон. Групповой этап

Дмитрий Панарин – Кента Нисимото (Япония).

12:15. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка 10м, квалификация (женщины)

Арина Алтухова и Александра Ле.

12:36. Академическая гребля. Одиночки (мужчины). Утешительный заезд

Владислав Яковлев.

13:00. Фехтование. Личная шпага (мужчины). 1/32 финала

Вадим Шарламов – Гарри Санер (ЮАР).

13:00. Дзюдо. 1/16 финала

Гусман Кыргызбаев – Давид Гарсия Торне (Испания). До 66 кг.

Поединки за медали стартуют в 19:00.

14:15. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка 10м, квалификация (мужчины)

Ислам Сатпаев и Константин Малиновский.

14:48. Бокс. 1/8 финала (мужчины)

Айбек Оралбай – Олайтан Адам Олаор (Нигерия). До 92 кг.

15:00. Теннис. Мужчины. 1 раунд

Александр Шевченко – Якуб Меншик (Чехия).

15:50. Фехтование. Личная шпага (мужчины). 1/16 финала

Руслан Курбанов – Хусам эль Корд (Марокко).

16:40. Фехтование. Личная шпага (мужчины). 1/16 финала

Эльмир Алимжанов – Луиджи Мидельтон (Франция).

Дуэли за бронзовые медали состоятся в 00:20. Финал в 01:15 (29 июля).

18:46. Бокс. 1/16 финала (мужчины)

Асланбек Шымбергенов – Зеяд Ишаеш (Иордания). До 71 кг.

19:50. Бокс. 1/16 финала (женщины)

Назым Кызайбай – Джордана Соррентино (Италия). До 50 кг.

Расписание медальных соревнований на 28 июля без участия Казахстана:

12:30. Пулевая стрельба. Пневматический пистолет 10м, финал (мужчины)

15:00. Пулевая стрельба. Пневматический пистолет 10м, финал (женщины)

17:10. Маунтинбайк. Кросс-кантри, финал (женщины)

19:48. Стрельба из лука. Матч за бронзу (женщины)

20:00. Скейтбординг. Стрит, финал (женщины)

20:11. Стрельба из лука. Финал (женщины)

20:45. Гребной слалом. Одиночки, финал (женщины)

23:30. Плавание. 400 м комплексом, финал (мужчины)

23:40. Плавание. 100 м баттерфляем, финал (женщины)

23:50. Фехтование. Личная рапира (женщины). За 3-е место

00:44. Плавание. 100 м брасом, финал (мужчины)

00:45. Фехтование. Личная рапира (женщины). Финал.

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