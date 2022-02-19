Без медалей: как выступили казахстанские спортсмены на ОИ-2022 19 февраля

Надежда Морозова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

19 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине казахстанские спортсмены состязались в двух видах спорта, передает NUR.KZ.

В мужском лыжном масс-старте выступил Евгений Величко. По итогам гонки он занял 43-е место, уступив лидеру более 7 минут.

В конькобежном спорте в масс-старте соревновались Дмитрий Морозов и Надежда Морозова.

Дмитрий не сумел пробиться в финал, расположившись на 10-й строчке в полуфинале.

Надежда в полуфинале с восьмого места вышла в финал. Но в решающем забеге ей не удалось составить конкуренцию, в итоге она финишировала 14-й.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956926-bez-medaley-kak-vystupili-kazahstanskie-sportsmeny-na-oi-2022-19-fevralya/