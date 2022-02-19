Конькобежка Надежда Морозова стала 14-й в масс-старте на ОИ-2022

Надежда Морозова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская конькобежка Надежда Морозова завершила выступление в масс-старте на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В финальном забеге Надежда Морозова заняла 14-е место, преодолев 16 кругов за 8 минут и 21 секунду.

Чемпионкой же в масс-старте стала нидерландка Ирэн Схаутен (8:14.73). Канадка Ивани Блонден завоевала серебряную медаль. Тройку призеров замкнула представительница Италии Франческа Лоллобриджида.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956924-konkobezhka-nadezhda-morozova-stala-15-y-v-mass-starte-na-oi-2022/