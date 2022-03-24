Токаев наградил Герлица орденом за "бронзу" на Паралимпиаде

Александр Герлиц. Фото: Паралимпийский комитет Республики Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил спортсмена Александра Герлица и тренеров Паралимпийского комитета за достижения на Паралимпиаде-2022. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

За выдающиеся спортивные достижения на XIII Зимних Паралимпийских играх в Пекине (Китай) президент постановил наградить орденом "Құрмет":

Герлица Александра Александровича - спортсмена ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан";

- спортсмена ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан"; Ждановича Антона Владимировича - старшего тренера ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан";

- старшего тренера ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан"; Коломиеца Василия Сергеевича - главного тренера ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан".

Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, что в начале марта Александр Герлиц завоевал для Казахстана "бронзу" на Паралимпиаде в Пекине. Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена с высоким достижением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1961928-tokaev-nagradil-gerlitsa-ordenom-kurmet-za-bronzu-na-paralimpiade/