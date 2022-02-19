Лыжник Евгений Величко выступил в масс-старте на Олимпиаде-2022

Евгений Величко. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский лыжник Евгений Величко завершил выступление в мужском масс-старте (30 км) на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По итогам гонки 34-летний спортсмен занял 43-е место, уступив лидеру 7 минут и 11 секунд.

Чемпионом в лыжном марафоне стал россиянин Александр Большунов, который преодолел дистанцию за 1 час, 11 минут и 32 секунды.

Вторым финишировал его соотечественник Иван Якимушкин (1:11:38.2). Тройку призеров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер (1:11:39.7).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956921-lyzhnik-evgeniy-velichko-vystupil-v-marafone-na-olimpiade-2022/