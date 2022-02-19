ОИ-2022: Надежда Морозова прошла в финал женского масс-старта

Надежда Морозова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская конькобежка Надежда Морозова пробилась в финал женского масс-старта на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В полуфинальном забеге Надежда заняла 8-е место. Данный результат позволил ей выйти в финал масс-старта, который состоится сегодня в 15:00 по времени Нур-Султана.

Ранее в мужском масс-старте выступил казахстанец Дмитрий Морозов. К сожалению, в полуфинале он занял 10-е место и не смог пробиться в финал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956919-oi-2022-nadezhda-morozova-proshla-v-final-zhenskogo-mass-starta/