ОИ-2022: 19 февраля на старт выйдут конькобежцы и лыжники

Надежда Морозова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 19 февраля, передает NUR.KZ.

Завтра наши атлеты будут соревноваться в двух видах спорта.

В мужском лыжном марафоне (50 км) от Казахстана побежит один спортсмен - Евгений Величко.

В конькобежном спорте на масс-старт выйдут Дмитрий и Надежда Морозовы. Чтобы пройти в финал, им надо будет финишировать в восьмерке лучших.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 19 февраля:

Лыжные гонки

12:00 (по времени Нур-Султана). Масс-старт на 50 км, мужчины

Евгений Величко

Конькобежный спорт

13:00. Масс-старт, полуфинал, мужчины

Дмитрий Морозов

13:45. Масс-старт, полуфинал, женщины

Надежда Морозова

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956874-oi-2022-19-fevralya-na-start-vyydut-konkobezhtsy-i-lyzhniki/