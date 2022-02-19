Конькобежец Морозов не прошел в финал масс-старта на Олимпиаде-2022

Дмитрий Морозов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский конькобежец Дмитрий Морозов завершил выступление в масс-старте на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В полуфинальном забеге Дмитрий занял 10-е место. Тем самым Морозов не сумел попасть в финал масс-старта (прошли ТОП-8).

Напомним, что ранее казахстанский спортсмен на ОИ-2022 в Пекине выступил на дистанциях 1000 м (17 место) и 1500 м (18 место).

Отметим, что сегодня также в женском масс-старте будет состязаться Надежда Морозова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956916-konkobezhets-morozov-ne-proshel-v-final-mass-starta-na-olimpiade-2022/