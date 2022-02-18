Конькобежец Морозов: Показал отличный результат на дистанции 1000 м

Дмитрий Морозов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский конькобежец Дмитрий Морозов прокомментировал свое выступление на дистанции 1000 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По словам Дмитрия, он не готовился к этой дистанции, но при этом показал хороший результат.

"В принципе, я не готовился к этой дистанции. Даже не предполагал, что побегу 1000 метров на Олимпиаде. Был расстроен, что Иван Аржаников не сможет выступить на этой дистанции.

Сам по себе бег получился хорошо. Отличный результат для меня. Это мой личный рекорд на равнине. Есть конечно над чем работать, особенно на этой дистанции. Надеюсь, в следующем году смогу соревноваться с лучшими конькобежцами.

Также завтра буду выступать в масс-старте. Там сложно что-либо предсказывать, будем действовать по ситуации" - заявил Морозов.

Напомним, что сегодня на дистанции 1000 метров Дмитрий занял 17-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956879-konkobezhets-morozov-pokazal-otlichnyy-rezultat-na-distantsii-1000-m/