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Хоккей, Швейцария — Казахстан: прямая трансляция, время начала последнего матча ЧМ-2025

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Казахстанский хоккеист Леонид Метальников
Леонид Метальников. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Во вторник, 20 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет заключительный седьмой матч на чемпионате мира 2025 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед игрой со швейцарцами.

Во сколько начнется матч?

Команды выступают в группе В, матчи которой проходят в датском Хернинге на арене "Йюске Банк Боксен". Их очная встреча состоится в первом временном слоте дня и начнется в 12:20 по местному времени (15:20 по часовому поясу Казахстана).

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет "Qazsport" — на телевидении и на своем сайте. На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

Национальная команда стартовала на чемпионате мира с волевой победы над Норвегией со счетом 2:1. Во втором туре казахстанцы забили первыми, но в итоге уступили немцам — 1:4. В третьем матче команда Олега Болякина потерпела поражение от венгров (2:4), в четвертом — от датчан (1:5), в пятом была разгромлена чехами (1:8), в шестом крупно проиграла американцам (1:6).

Сборная Казахстана с тремя очками занимает восьмое место в таблице, отставая от Венгрии из-за результата очной встречи. Отечественная команда рискует вылететь из элитного дивизиона — это произойдет, если она не наберет ни балла в заключительном матче и останется последней в группе.

Швейцарцы стартовали на турнире с поражения в овертайме от Чехии (4:5 ОТ). Затем команда одержала пять подряд побед в основное время — над Данией (5:2), США (3:0), Германией (5:1), Норвегией (3:0) и Венгрией (10:0). Сборная Швейцарии обеспечила себе участие в плей-офф и с 16 очками занимает второе место в группе, уступая только чехам (17).

Кто выйдет в плей-офф?

16 команд-участниц чемпионата мира традиционно разбиты на две группы. По четыре сильнейшие сборные из каждой восьмерки выходят в плей-офф, который начнется с четвертьфинала.

В группе В выступают Казахстан, Германия, Норвегия, Дания, Венгрия, США, Словакия и Швейцария. Худшая команда этой и другой восьмерок вылетят из элитного дивизиона.

Участие в плей-офф себе уже обеспечили сборные Швейцарии, Швеции, Канады, Финляндии, Чехии и США. Французы стали первой командой, потерявшей место в топ-дивизионе.

Какой состав у сборной Казахстана?

В окончательную заявку национальной команды вошли 22 полевых игрока и три вратаря. Тренерский штаб сборной Казахстана возглавляет Олег Болякин.

При этом защитник Валерий Орехов из-за травмы досрочно завершил чемпионат мира. Он не сыграет в матче со Швейцарией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2246799-hokkey-shveycariya-kazahstan-pryamaya-translyaciya-vremya-nachala-poslednego-matcha-chm-2025/