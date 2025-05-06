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Объявлен окончательный состав сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею 2025 года

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Сборная Казахстана по хоккею на Азиаде-2025
Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанская федерация хоккея на официальном сайте обнародовала окончательную заявку мужской национальной команды на чемпионат мира 2025 года, передает NUR.KZ.

Тренерский штаб во главе с Олегом Болякиным сформировал состав из 25 игроков. В заявку вошли три голкипера и 22 полевых хоккеиста.

Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков ("Магнитка", Магнитогорск, ВХЛ), Сергей Кудрявцев ("Арлан", Кокшетау), Максим Павленко ("Рязань – ВДВ", Рязань, ВХЛ);

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев (все — "Барыс", Астана, КХЛ), Дмитрий Бреус ("Торпедо", Нижний Новгород, КХЛ), Леонид Метальников ("Адмирал", Владивосток, КХЛ), Эдуард Михайлов ("Арлан", Кокшетау), Валерий Орехов ("Металлург", Магнитогорск, КХЛ);

Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все — "Барыс", Астана, КХЛ), Владимир Волков ("Арлан", Кокшетау), Вячеслав Колесников ("Номад", Астана), Артем Лихотников ("Хумо", Ташкент), Никита Михайлис ("Металлург", Магнитогорск, КХЛ), Евгений Рымарев ("Юнисон", Москва, ВХЛ), Аркадий Шестаков ("Адмирал", Владивосток, КХЛ).

В тренерский штаб Болякина также вошли Леонид Тамбиев, Георгий Верещагин, Павел Бессонов и Талгат Жайлауов.

6 мая сборная Казахстана проведет в Швеции товарищеский матч со Словенией. Игра начнется в 20:40 по времени Астаны.

Первая встреча национальной команды на чемпионате мира состоится 10 мая, соперником будет Норвегия. Также казахстанцы сыграют в группе В с Чехией, Швейцарией, США, Германией, Данией и Венгрией. Матчи этой восьмерки пройдут в датском Хернинге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2242572-obyavlen-okonchatelnyy-sostav-sbornoy-kazahstana-na-chempionat-mira-po-hokkeyu-2025-goda/