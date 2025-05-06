Объявлен окончательный состав сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею 2025 года

Казахстанская федерация хоккея на официальном сайте обнародовала окончательную заявку мужской национальной команды на чемпионат мира 2025 года, передает NUR.KZ.

Тренерский штаб во главе с Олегом Болякиным сформировал состав из 25 игроков. В заявку вошли три голкипера и 22 полевых хоккеиста.

Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков ("Магнитка", Магнитогорск, ВХЛ), Сергей Кудрявцев ("Арлан", Кокшетау), Максим Павленко ("Рязань – ВДВ", Рязань, ВХЛ);

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев (все — "Барыс", Астана, КХЛ), Дмитрий Бреус ("Торпедо", Нижний Новгород, КХЛ), Леонид Метальников ("Адмирал", Владивосток, КХЛ), Эдуард Михайлов ("Арлан", Кокшетау), Валерий Орехов ("Металлург", Магнитогорск, КХЛ);

Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все — "Барыс", Астана, КХЛ), Владимир Волков ("Арлан", Кокшетау), Вячеслав Колесников ("Номад", Астана), Артем Лихотников ("Хумо", Ташкент), Никита Михайлис ("Металлург", Магнитогорск, КХЛ), Евгений Рымарев ("Юнисон", Москва, ВХЛ), Аркадий Шестаков ("Адмирал", Владивосток, КХЛ).

В тренерский штаб Болякина также вошли Леонид Тамбиев, Георгий Верещагин, Павел Бессонов и Талгат Жайлауов.

6 мая сборная Казахстана проведет в Швеции товарищеский матч со Словенией. Игра начнется в 20:40 по времени Астаны.

Первая встреча национальной команды на чемпионате мира состоится 10 мая, соперником будет Норвегия. Также казахстанцы сыграют в группе В с Чехией, Швейцарией, США, Германией, Данией и Венгрией. Матчи этой восьмерки пройдут в датском Хернинге.

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