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Сборная Казахстана по хоккею разгромно проиграла действующим чемпионам на ЧМ-2025

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Матч сборных Чехии и Казахстана по хоккею на ЧМ-2025
Матч сборных Чехии и Казахстана по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела четвертое подряд поражение на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Дании и Швеции, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятом туре группы В национальная команда встретилась с чехами — действующими чемпионами мира. Матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился поражением казахстанцев со счетом 1:8.

Хет-трик в составе победителей оформил Роман Червенка (38, 54 и 56 минуты), дублями отметились Матей Странски (6, 33) и Адам Клапка (42, 60), еще одну шайбу забросил Якуб Флек (22). Автором единственного гола сборной Казахстана стал Вячеслав Колесников (48), реализовавший большинство после передач Дмитрия Бреуса и Батырлана Муратова.

В составе отечественной команды в рамках чемпионатов мира дебютировал голкипер Джелал-ад-Дин Амирбеков. Он провел на льду чуть больше 41 минуты и выполнил 21 сейв, в том числе отразив буллит от Давида Пастрняка. После пятой пропущенной шайбы Амирбекова заменили на Максима Павленко, которому чехи забили еще три гола.

Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана признали Колесникова. Аналогичную награду у соперников получил Червенка.

Победа позволила чехам набрать 14 очков и вернуться на первое место в таблице. Команда гарантировала себе участие в плей-офф, чего раньше из группы В добилась Швейцария.

Казахстанцы же с тремя очками остаются на седьмой позиции, опережая только норвежцев, в активе которых один балл. Команда Олега Болякина почти лишилась математических шансов на участие в плей-офф и может вылететь из элитного дивизиона, если займет последнее место в группе. На турнире казахстанцам осталось сыграть против США (18 мая) и Швейцарии (20 мая).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2246034-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-razgromno-proigrala-deystvuyushchim-chempionam-na-chm-2025/