Определилась первая команда, вылетающая из элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею

Мужская сборная Франции по хоккею проиграла Словении в матче чемпионата мира 2025 года и потеряла место в элитном дивизионе, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках седьмого тура группы А. Матч прошел на "Авичи Арене" в шведском Стокгольме и завершился со счетом 3:1 в пользу словенцев.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Жан Ежовсек (10 минута, в большинстве), Ник Симшич (17) и Матич Торок (60, в пустые ворота). Автором единственного гола французов стал Тим Бозон (59).

Для обеих команд это был последний матч на турнире. Победа позволила словенцам завершить чемпионат с четырьмя очками и подняться на седьмое место в группе, опередив французов. "Трехцветные" с одним баллом финишировали на восьмой позиции и вылетели в дивизион IA.

Еще одна команда, которая покинет элиту, определится в группе В. В этой восьмерке вылет угрожает Венгрии, Казахстану и Норвегии.

В следующем году на высший уровень чемпионата мира из дивизиона IA поднимутся Великобритания и Италия.

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