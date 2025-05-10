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Сборная Казахстана по хоккею стартовала на чемпионате мира с волевой победы над Норвегией

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Казахстанский хоккеист Роман Старченко
Роман Старченко. Фото: ari Pestelacci/Eurasia Sport Images/Getty Images

Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала волевую победу над Норвегией в стартовом матче на чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по группе В встретились в датском Хернинге. Для обеих команд матч стал первым на турнире.

Норвежцы вышли вперед благодаря голу Йоханнеса Йоханнесена (6 минута). Затем казахстанцы отыгрались в большинстве — с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова шайбу забросил капитан команды Роман Старченко (26). Решающий гол в равных составах забил Владимир Волков (53), которому ассистировали Алихан Асетов и Динмухамед Кайыржан.

Казахстанский вратарь Максим Павленко отразил 30 из 31 броска в створ своих ворот и был признан лучшим игроком матча в составе победителей. Аналогичную награду у норвежцев получил Йоханнесен.

Таким образом, сборная Казахстана одержала волевую победу со счетом 2:1 и набрала три очка. В таблице группы команда по дополнительным показателям уступает только США. Норвежцы остаются без набранных баллов.

Следующий матч казахстанцы проведут в воскресенье, 11 мая. Встреча с Германией начнется в 19:20 по времени Астаны.

Напомним, всего в чемпионате мира участвуют 16 команд, разбитые на две группы. Четыре сильнейших сборных из каждой восьмерки выйдут в плей-офф. Команды, которые займут последние места в каждой группе, вылетят из элитного дивизиона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2243601-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-startovala-na-chempionate-mira-s-volevoy-pobedy-nad-norvegiey/