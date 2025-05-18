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Сборная Казахстана по хоккею разгромно проиграла США на чемпионате мира 2025 года

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Матч сборных Казахстана и США по хоккею на ЧМ-2025
Матч сборных Казахстана и США по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела пятое подряд поражение на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Дании и Швеции, передает корреспондент NUR.KZ.

В шестом туре группы А команда встретилась с США. Матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился победой американцев со счетом 6:1.

Заброшенными шайбами в равных составах отметились Фрэнк Назар (27 минута), Джексон Лакомб (32), Тейдж Томпсон (34), Мэтти Бенирс (35), Майкл Кесселринг (40) и Зак Веренски (46). Автором единственного гола сборной Казахстана стал Владимир Волков (60), который отличился в меньшинстве.

В составе отечественной команды в рамках чемпионатов мира дебютировал вратарь Сергей Кудрявцев. Он отыграл два периода и отразил 21 из 26 бросков в створ своих ворот. После второго перерыва его заменил Максим Павленко, который пропустил еще одну шайбу.

Лучшим игроком матча в сборной Казахстана признали Аркадия Шестакова. Аналогичную награду у американцев получил Лакомб.

Победа позволила команде США набрать 14 очков, подняться на второе место в группе и обеспечить себе выход в плей-офф. Выше американцев находятся только чехи, которые опережают конкурентов по дополнительным показателям и имеют матч в запасе.

Сборная Казахстана второй раз подряд проиграла крупно и продлила общую серию поражений до пяти встреч. С тремя очками команда по-прежнему идет на седьмой позиции, опережая только Норвегию, которая набрала один балл.

Заключительный матч чемпионата мира казахстанцы проведут 20 мая против Швейцарии. Игра начнется в 15:20 по времени Астаны.

Напомним, в плей-офф выходят четыре сильнейшие команды из каждой группы. Сборные, которые финишируют последними в каждой восьмерке, вылетят из элитного дивизиона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2246220-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-razgromno-proigrala-ssha-na-chempionate-mira-2025-goda/