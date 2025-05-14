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Сборная Казахстана по хоккею потерпела третье подряд поражение на чемпионате мира 2025 года

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Матч сборных Казахстана и Дании по хоккею на ЧМ-2025
Матч сборных Казахстана и Дании по хоккею. Фото: Andrea Branca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Мужская сборная Казахстана по хоккею проиграла Дании и потерпела третье подряд поражение на групповом этапе чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках четвертого тура группы В. Матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.

Дубль в составе победителей оформил Александр Труэ (33, 51 минуты), который в первом случае реализовал численное преимущество. Еще по шайбе у скандинавской команды забросили Миккель Огор (25), Кристиан Вайсе Матиасен (51, в большинстве) и Ник Олесен (60, в пустые ворота).

Автором единственного гола сборной Казахстана стал Никита Михайлис (47), которому ассистировали Роман Старченко и Леонид Метальников. Лучшим игроком встречи в составе национальной команды признали Валерия Орехова.

Победа позволила датчанам набрать три очка и догнать казахстанцев и венгров, у которых есть матч в запасе. Пока по дополнительным показателям скандинавы занимают шестое место, венгры — пятое. Казахстанцы идут седьмыми, опережая только Норвегию.

Отечественная команда следующий матч проведет 17 мая. Игра с действующими чемпионами мира чехами начнется в 19:20 по казахстанскому времени.

Напомним, в плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды каждой из двух групп. Сборные, которые финишируют последними в каждой восьмерке, вылетят из элитного дивизиона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2245086-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-poterpela-trete-podryad-porazhenie-na-chempionate-mira-2025-goda/