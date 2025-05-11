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Сборная Казахстана по хоккею упустила преимущество и проиграла Германии на чемпионате мира

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Казахстанский хоккеист Максим Павленко
Максим Павленко. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Швеции и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором туре группы В команда встретилась с Германией. Матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился волевой победой немцев со счетом 4:1.

Казахстанцы вышли вперед благодаря голу Никиты Михайлиса (4 минута), которому ассистировал Аркадий Шестаков. Затем у соперников по шайбе забросили Максимилиан Кастнер (14), Войцех Стаховяк (35), Лукас Райхель (42) и Лукас Кельбле (46). Все голы были забиты в равных составах.

Вратарь сборной Казахстана Максим Павленко отразил 29 из 33 бросков в створ своих ворот. Лучшим игроком матча в отечественной команде был признан Михайлис, аналогичную награду в составе Германии получил Кастнер, который отметился не только голом, но и результативной передачей.

Немцы заработали максимальные шесть баллов и идут на второй позиции в группе В, уступая по дополнительным показателям только сборной США.

Сборная Казахстана потерпела первое поражение на турнире. В активе команды осталось три очка благодаря победе над Норвегией. Подопечные Олега Болякина занимают промежуточное четвертое место.

Следующий матч казахстанцы проведут 13 мая. Встреча с венграми, которые замыкают таблицу, начнется в 23:20 по времени Астаны.

Напомним, в плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы. Сборные, которые финишируют последними в каждой восьмерке, вылетят из элитного дивизиона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2243868-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-upustila-preimushchestvo-i-proigrala-germanii-na-chempionate-mira/