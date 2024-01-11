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Сборную Израиля по хоккею отстранили от соревнований

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Сборная Израиля по хоккею во время матча
Сборная Израиля по хоккею: Borja B. Hojas/Getty Images

Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте объявила, что сборная Израиля временно отстранена от участия в турнирах под эгидой организации, передает NUR.KZ.

Команда в апреле должна была выступить в группе A второго дивизиона чемпионата мира вместе с Сербией, Хорватией, Австралией, Исландией и ОАЭ. Турнир пройдет в Белграде.

Совет IIHF отстранил израильтян из соображений безопасности. Сообщается, что риски были тщательно проанализированы и обсуждались с участниками и хозяевами соревнований.

"В соответствии с обязанностью IIHF заботиться о защите всех участников соревнований и своим обязательством разработать соответствующую политику в области здравоохранения и безопасности, cовет IIHF в пределах своих полномочий, предусмотренных уставом федерации, решил ограничить участие национальной сборной Израиля в турнирах организации до тех пор, пока не будут гарантированы безопасность и благополучие всех участников (включая израильтян)", — говорится в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

Ранее власти северного Йемена в лице шиитского движения "Ансар Алла" объявили у себя всеобщую мобилизацию, чтобы направить бойцов сражаться в секторе Газа.

Также по сообщениям ряда западных СМИ, контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение около 40 заложников, включая всех женщин и детей.

Недавно Израиль заявил об уничтожении командования ХАМАС на севере сектора Газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2055008-sbornuyu-izrailya-po-hokkeyu-otstranili-ot-sorevnovaniy/

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