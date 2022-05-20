Казахстан сегодня сыграет с командой Словакии на ЧМ-2022

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

20 мая сборная Казахстана проведет пятую встречу на чемпионате мира-2022 по хоккею среди мужчин в Финляндии, передает NUR.KZ.

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Сегодня подопечные Юрия Михайлиса сразятся со Словакией. Матч начнется в 23:20 по времени Нур-Султана.

Отметим, что команды между собой играли пять раз - все встречи завершились в пользу словаков (1:3 на ЧМ-2005, 1:2 на ОИ-2006, 0:6 на ЧМ-2006, 1:5 на ЧМ-2010 и 2:4 на ЧМ-2012).

Фаворитом предстоящего матча считается коллектив Крейга Рэмзи - 1.35 коэф. На ничью букмекеры дают 5.90, а на победу Казахстана 7 коэффициентов.

На чемпионате мира-2022 сборная Словакии выступает слабо - лишь одна победа над Францией (4:2) и три проигрыша: от Швейцарии (3:5), Канады (1:5) и Германии (1:2).

Казахстан же потерпел четыре поражения: от Канады (3:6), Швейцарии (2:3), Франции (1:2) и Дании (1:9).

После четырех туров в группе А словаки занимают шестое место (3 очка), а Казахстан - восьмое (0 очков).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970285-kazahstan-segodnya-sygraet-s-komandoy-slovakii-na-chm-2022/