КХЛ объявила символическую сборную прошедшего сезона

Иллюстративное фото: Bruce Bennett/Getty Images

Континентальная хоккейная лига назвала пятерку лучших хоккеистов прошедшего сезона, сообщает официальный сайт КХЛ.

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В команду года вошли вратарь Иван Федотов (ЦСКА), защитники Никита Нестеров (ЦСКА) и Егор Яковлев ("Металлург"), а также нападающие Андрей Кузьменко (СКА), Вадим Шипачёв ("Динамо" Москва) и Николай Голдобин ("Металлург").

Лучшим тренером сезона был выбран Сергей Федоров. Для российского специалиста нынешний сезон был дебютным в КХЛ. Хоккеист "Ак Барса" Вадим Шипачев был назван самым ценным игроком прошедшего сезона.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Кубок Гагарина завоевал московский ЦСКА, обыграв в финальной серии магнитогорский "Металлург" со счетом 4-3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970177-khl-obyavila-simvolicheskuyu-sbornuyu-proshedshego-sezona/