Юрий Михайлис - о матче с Канадой: Парни все молодцы, проявили характер

Юрий Михайлис. Фото: Roman Koksarov/picture alliance via Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал прошедший матч с командой Канады на чемпионате мира-2022 в Финляндии, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт КФХ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Напомним, что Казахстан дважды вел в счете, но в итоге уступил со счетом 3:6.

По словам наставника национальной команды Юрия Михайлиса, ребята проявили характер и показали хорошую игру.

- Хорошая игра, парни все молодцы, сегодня проявили характер, командный дух был, выходили и каждый отрабатывал на все 120 процентов, все молодцы. Да, уровень сборной Канады, наверное, лучше нашей команды, но по крайней мере мы не уступали ни в характере, ни в борьбе, ни в желании. Да, нам не повезло, наверное, те ошибки, которые допустили, будем исправлять и к следующей игре будем уже готовы.

- С каждой игрой команда играет лучше и лучше, не хватило практики перед чемпионатом мира?

- Я уже говорил, что у нас две игры было всего с Латвией, конечно, мало, когда команды сыграли по 5-6 игр перед чемпионатом. Но исходя из тех условий, которыми мы располагали, не смогли найти соперника на товарищеские матчи.

- Виктор Сведберг не выходил на лед какое-то время, что с ним?

- Получил повреждение, врачи работают с ним.

- С такими атакующими командами как Канада, приятно играть?

- Конечно, у всех, наверное, с детства мечта – сыграть против сборной Канады. И сегодня ребята, которые выходили на лед, не стушевались против такого грозного соперника. Играли на равных, были хорошие моменты, мы могли и еще забить, видно желание играть в атакующий хоккей, на команду, стараться как можно больше забить. Опять же Андрей Шутов очень здорово нас держал в игре, это вселяет уверенность в команду. В следующей игре будем настраиваться только на победу.

- Разбирали игру словаков, как они играют?

- Скажу, что практически все на чемпионате мира играют в атакующий хоккей. Да, где-то по ситуации смотрят и перестраиваются, но в основном в атаке. И Словакия также.

Болейте за нашу сборную в Чемпионате мира по хоккею вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше призов на 5 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970279-yuriy-mihaylis-o-matche-s-kanadoy-parni-vse-molodtsy-proyavili-harakter/