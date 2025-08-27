"Труд сотен людей": Боранбаев сделал заявление после исторической победы "Кайрата" в Лиге чемпионов
Опубликовано:
Руководитель алматинского "Кайрата" Кайрат Боранбаев в своем Instagram-аккаунте прокомментировал выход команды в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.
Казахстанский клуб по пенальти обыграл шотландский "Селтик" в отборочном раунде плей-офф и впервые в истории вышел в основную сетку главного еврокубка.
Боранбаев подчеркнул, что это "один из тех моментов, ради которого мы и работали все эти годы".
"Чтобы доказать, что казахстанский футбол способен выйти на уровень, где звучит гимн Лиги чемпионов. Что казахстанская команда может играть и побеждать в матчах такого масштаба с хладнокровием, характером, достоинством.
Что системная работа — в академии, в инфраструктуре, в поддержке воспитанников — дает долгосрочный результат. Что не нужно искать готовые решения вовне, если внутри страны можно взрастить свою команду, своих воспитанников, свой стиль, свою культуру", — заявил Боранбаев.
Функционер отметил, что вклад в успехи "Кайрата" внесли многочисленные сотрудники клуба.
"Этот результат — труд сотен людей, которые каждый день делают свою работу: тренеров, администраторов, врачей, аналитиков, воспитателей, игроков. Это результат, в который вложено много сил и веры — в себя и в путь, который мы выбрали.
Мы это сделали ради болельщиков. Ради города. Ради страны. Потому что у Казахстана есть футбольный потенциал. Чтобы в Алматы приезжали европейские гранды. Чтобы у мальчишек была своя футбольная мечта. Чтобы у Казахстана была команда, за которую не только переживают всем сердцем, но и гордятся", — заключил Боранбаев.
При жеребьевке 28 августа "Кайрат" узнает своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов. Алматинцы сыграют с восемью командами — по четыре матча дома и на выезде.
Ранее мы рассказывали, что в Сети появились кадры, как счастливые футболисты "Кайрата" в раздевалке радуются выходу в общий этап Лиги чемпионов. А телебашня "Кок-Тобе" в Алматы засветилась футбольной символикой.
Кроме того, главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс прокомментировал ответный матч с казахстанской командой. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также отреагировали на историческую победу "Кайрата", которая принесла клубу существенные призовые.
