      Провели подряд дней с нами

      "Труд сотен людей": Боранбаев сделал заявление после исторической победы "Кайрата" в Лиге чемпионов

      Опубликовано:

      Футболисты "Кайрата" в ЛЧ 2025/26
      Футболисты "Кайрата". Фото: Пресс-служба ФК "Кайрат"

      Руководитель алматинского "Кайрата" Кайрат Боранбаев в своем Instagram-аккаунте прокомментировал выход команды в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

      Казахстанский клуб по пенальти обыграл шотландский "Селтик" в отборочном раунде плей-офф и впервые в истории вышел в основную сетку главного еврокубка.

      Боранбаев подчеркнул, что это "один из тех моментов, ради которого мы и работали все эти годы".

      "Чтобы доказать, что казахстанский футбол способен выйти на уровень, где звучит гимн Лиги чемпионов. Что казахстанская команда может играть и побеждать в матчах такого масштаба с хладнокровием, характером, достоинством.
      Что системная работа — в академии, в инфраструктуре, в поддержке воспитанников — дает долгосрочный результат. Что не нужно искать готовые решения вовне, если внутри страны можно взрастить свою команду, своих воспитанников, свой стиль, свою культуру", — заявил Боранбаев.

      Функционер отметил, что вклад в успехи "Кайрата" внесли многочисленные сотрудники клуба.

      "Этот результат — труд сотен людей, которые каждый день делают свою работу: тренеров, администраторов, врачей, аналитиков, воспитателей, игроков. Это результат, в который вложено много сил и веры — в себя и в путь, который мы выбрали.
      Мы это сделали ради болельщиков. Ради города. Ради страны. Потому что у Казахстана есть футбольный потенциал. Чтобы в Алматы приезжали европейские гранды. Чтобы у мальчишек была своя футбольная мечта. Чтобы у Казахстана была команда, за которую не только переживают всем сердцем, но и гордятся", — заключил Боранбаев.

      При жеребьевке 28 августа "Кайрат" узнает своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов. Алматинцы сыграют с восемью командами — по четыре матча дома и на выезде.

      Ранее мы рассказывали, что в Сети появились кадры, как счастливые футболисты "Кайрата" в раздевалке радуются выходу в общий этап Лиги чемпионов. А телебашня "Кок-Тобе" в Алматы засветилась футбольной символикой.

      Кроме того, главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс прокомментировал ответный матч с казахстанской командой. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также отреагировали на историческую победу "Кайрата", которая принесла клубу существенные призовые.

