"Сенсационно": в УЕФА прокомментировали историческую победу "Кайрата" в матче Лиги чемпионов

В Союзе европейских футбольных ассоциаций "(УЕФА) отреагировали на историческую победу "Кайрата" в матче против шотландского "Селтика", передает NUR.KZ.

На сайте УЕФА опубликовали обзор матча "Кайрата" против "Селтика".

"Кайрат" сенсационно выбил "Селтик" по пенальти после 180-ти минут без голов и впервые в своей истории вышел в основную сетку Лиги чемпионов. "Кайрат" становится всего лишь вторым представителем Казахстана на этой стадии. В сезоне 2015/16 на групповом этапе играла "Астана", - сказано в публикации.

В Instagram-аккаунте УЕФА также был опубликован первый пост о победе "Кайрата".

"Алматинский "Кайрат" прошел в основную фазу", - указано в посте.

Напомним, футболисты алматинского "Кайрата" обыграли шотландский "Селтик" в заключительном квалификационном матче Лиги чемпионов. Алматинцы впервые в истории пробились в основную сетку Лиги чемпионов. Соперников по общему этапу футболисты ФК "Кайрат" узнают 28 августа.

Вскоре в Сети появились кадры, как счастливые футболисты "Кайрата" в раздевалке радуются выходу в общий этап Лиги чемпионов.

После главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс прокомментировал ответный матч с казахстанским "Кайратом".

