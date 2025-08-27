"Зенит" показал реакцию экс-игрока "Кайрата" Нуралы Алипа на победу клуба в матче Лиги чемпионов

Пресс-служба российского ФК "Зенит" сняла на видео реакцию казахстанского футболиста Нуралы Алипа на победу "Кайрата" в матче против "Селтика", передает NUR.KZ.

На видео, которое было снято в самолете, Нуралы Алип смотрит матч "Кайрата" против "Селтика" по телефону. После матча он радостно вскинул руку вверъ и объявил, что клуб из Алматы попал в Лигу чемпионов.

"Нурик ооочень сильно болел сегодня за "Кайрат" в важнейшем матче. Поздравляем с выходом в Лигу чемпионов", - сказано в описании к видео.

По данным Sports.kz, Нуралы Алип пришел в "Зенит" в феврале 2022 года из алматинского "Кайрата. Сначала на правах аренды, фактически заменив в составе ушедшего украинца Ярослава Ракицкого. Нуралы сходу помог "Зениту" выиграть чемпионат. В январе 2023 года подписал его на постоянной основе за 2 млн евро.

Напомним, футболисты алматинского "Кайрата" обыграли шотландский "Селтик" в заключительном квалификационном матче Лиги чемпионов. Алматинцы впервые в истории пробились в основную сетку Лиги чемпионов.

Вскоре в Сети появились кадры, как счастливые футболисты "Кайрата" в раздевалке радуются выходу в общий этап Лиги чемпионов. После главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс прокомментировал ответный матч с казахстанским "Кайратом".

А в Союзе европейских футбольных ассоциаций "(УЕФА) отреагировали на историческую победу "Кайрата". Мы также писали, как казахстанцы отреагировали на историческую победу "Кайрата".

Кроме того, после матча телебашня "Кок-Тобе" в Алматы засветилась футбольной символикой. Кроме того, стало известно, сколько денег принесло данное достижение.

