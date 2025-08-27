Аким Алматы Дархан Сатыбалды отреагировал на победу "Кайрата" над "Селтиком"

После исторической победы ФК "Кайрат" над шотландским "Селтиком" Дархан Сатыбалды поздравил футболистов и затронул тему строительства нового стадиона, передает NUR.KZ.

Сатыбалды поздравил "Кайрат" с победой и выходом в основной этап европейского турнира Лиги чемпионов УЕФА.

"Алматинская команда показала мастерство и силу духа. Это большая радость для всех алматинцев и гордость для страны. Желаю клубу дальнейших побед и успешного выступления на европейской арене!

Уверен, что строительство нового современного стадиона в Алматы станет мощным импульсом для развития всего казахстанского футбола", - написал Сатыбалды.

Напомним, футболисты алматинского "Кайрата" обыграли шотландский "Селтик" в заключительном квалификационном матче Лиги чемпионов. Алматинцы впервые в истории пробились в основную сетку Лиги чемпионов.

Вскоре в Сети появились кадры, как счастливые футболисты "Кайрата" в раздевалке радуются выходу в общий этап Лиги чемпионов. После главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс прокомментировал ответный матч с казахстанским "Кайратом".

А в Союзе европейских футбольных ассоциаций "(УЕФА) отреагировали на историческую победу "Кайрата". Мы также писали, как казахстанцы отреагировали на историческую победу "Кайрата".

Кроме того, после матча телебашня "Кок-Тобе" в Алматы засветилась футбольной символикой. Кроме того, стало известно, сколько денег принесло данное достижение.

