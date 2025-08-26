"Разочарование": главный тренер "Селтика" высказался о поражении от "Кайрата"

Главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс прокомментировал ответный матч с казахстанским "Кайратом". Его слова со ссылкой на Amazon Prime приводит официальный сайт УЕФА.

Решающий матч команд в отборочном раунде плей-офф Лиги чемпионов прошел на Центральном стадионе Алматы. Хозяева поля победили в серии пенальти и вышли в общий этап главного еврокубка. "Селтик" выступит в основной сетке Лиги Европы.

"Мы неплохо оборонялись, но так и не смогли добиться успеха. У нас были хорошие моменты, особенно во втором тайме и в дополнительное время. Конечно, когда дело доходит до пенальти, может случиться все что угодно", — отметил Роджерс.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов "Селтик" вышел в плей-офф, но уступил немецкой "Баварии" из Мюнхена в борьбе за путевку в 1/8 финала.

"[Поражение от "Кайрата"] очень обидно. Мы уже показывали, на что способны на таком уровне. Однако в этих двух играх нам не удалось этого сделать. Очень обидно, ведь в прошлом сезоне мы были на верном пути", — заявил североирландский специалист.

Напомним, "Кайрат" впервые в истории пробился в основную сетку Лиги чемпионов. Соперников по общему этапу алматинцы узнают 28 августа.

