Телебашня "Кок-Тобе" засветилась символикой "Кайрата" после исторического матча Лиги чемпионов
Телебашня "Кок-Тобе" в Алматы после исторической победы клуба "Кайрат" над шотландским "Селтиком" засветилась футбольной символикой, передает NUR.KZ.
В Instagram-аккаунте ФК "Кайрат" опубликовано видео, на кадрах которого видно, что телебашня "Кок-Тобе" в Алматы засветилась символикой клуба.
На экранах телебашни были видны логотипы алматинского футбольного клуба, а также Лиги чемпионов УЕФА.
Напомним, футболисты алматинского "Кайрата" обыграли шотландский "Селтик" в заключительном квалификационном матче Лиги чемпионов. Алматинцы впервые в истории пробились в основную сетку Лиги чемпионов. Соперников по общему этапу футболисты ФК "Кайрат" узнают 28 августа.
Вскоре в Сети появились кадры, как счастливые футболисты "Кайрата" в раздевалке радуются выходу в общий этап Лиги чемпионов.
После главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс прокомментировал ответный матч с казахстанским "Кайратом".
А в Союзе европейских футбольных ассоциаций "(УЕФА) отреагировали на историческую победу "Кайрата".
Мы также писали, как казахстанцы отреагировали на историческую победу "Кайрата".
