"Кайрат" обыграл "Селтик" и впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов
Футболисты казахстанского "Кайрата" обыграли шотландский "Селтик" в заключительном квалификационном матче Лиги чемпионов, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды соперничали в отборочном раунде плей-офф. Вторая встреча двухматчевого противостояния прошла на Центральном стадионе Алматы.
Основное время, как и в прошлой игре в Глазго, завершилось нулевой ничьей. По регламенту было назначено дополнительное время.
За два экстра-тайма команды также не отметились голами. Для выявления сильнейшего была назначена серия пенальти.
Первые два удара футболистов "Селтика" отразил вратарь сборной Казахстана Темирлан Анарбеков. У хозяев белорусский полузащитник Валерий Громыко попал в перекладину.
Затем в составе алматинцев точно пробили три защитника — белорус Александр Мартынович, израильтянин Офри Арад и россиянин Егор Сорокин. После этого третий сейв Анарбекова принес команде победу в серии пенальти со счетом 3:2.
"Кайрат" впервые в истории выступит в основной сетке Лиги чемпионов. Ранее из казахстанских команд это удавалось только "Астане" в сезоне 2015/16, когда формат турнира подразумевал наличие группового этапа.
В нынешней Лиге чемпионов второй год подряд будет организован общий этап с 36 командами. Каждый клуб проведет восемь матчей — по четыре домашних и выездных. Жеребьевка, в ходе которой "Кайрат" узнает своих соперников, состоится 28 августа.
