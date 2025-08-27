"Такой праздник стране подарили": появилось видео из раздевалки "Кайрата" после победы над "Селтиком"
В Сети появились кадры, как счастливые футболисты "Кайрата" в раздевалке радуются выходу в общий этап Лиги чемпионов - их опубликовала пресс-служба клуба, передает NUR.KZ.
На кадрах главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин обратился к своим подопечным после победы над шотландским "Селтиком".
"Как мы и договаривались, да? Заварили мы кашу, ребята! Главное - верить, пацаны. Главное - верить. И все возможно в этой жизни. Классно. Праздник такой стране подарили, супер!" - поздравил он футболистов.
Речь тренера футболисты прерывали аплодисментами.
