Сколько заработал "Кайрат" за выход в основной этап ЛЧ

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" пробился в основной этап Лиги чемпионов - стало известно, сколько денег принесли спортивные успехи, передает Sports.kz.

Отмечается, что в квалификации "Кайрат" победил словенскую "Олимпию" (3:1 - по сумме двух матчей), финский КуПС (3:2) и словацкий "Слован" (1:1, по пенальти - 4:3), а в раунде плей-офф выбил из турнира шотландский "Селтик" (0:0, по пенальти - 3:2).

Таким образом за выход в группу Лиги чемпионов алматинский клуб заработал 18,62 миллиона евро (11,6 миллиарда тенге).

Кроме того на общем этапе тоже предусмотрены призовые: за победу - 2,1 миллиона евро (1,3 миллиарда тенге), за ничью - 700 тысяч евро (436 миллионов тенге).

Напомним, футболисты алматинского "Кайрата" обыграли шотландский "Селтик" в заключительном квалификационном матче Лиги чемпионов. Алматинцы впервые в истории пробились в основную сетку Лиги чемпионов. Соперников по общему этапу футболисты ФК "Кайрат" узнают 28 августа.

Вскоре в Сети появились кадры, как счастливые футболисты "Кайрата" в раздевалке радуются выходу в общий этап Лиги чемпионов.

После главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс прокомментировал ответный матч с казахстанским "Кайратом".

А в Союзе европейских футбольных ассоциаций "(УЕФА) отреагировали на историческую победу "Кайрата".

Мы также писали, как казахстанцы отреагировали на историческую победу "Кайрата". А телебашня "Кок-Тобе" засветилась символикой "Кайрата" после исторического матча Лиги чемпионов.

