Слезы счастья и крики у телевизора: как казахстанцы праздновали историческую победу "Кайрата"

Жители Казахстана в Сети делятся кадрами того, как поддерживали алматинский футбольный клуб "Кайрат" в историческом матче Лиги чемпионов, передает NUR.KZ.

Казахстанцы публикуют кадры, которые записывали прямо перед телевизором во время серии пенальти матча "Кайрата" против "Селтика".

Внимание! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!

Преданные болельщики клуба с трудом сдерживали слезы после финального свистка.

Казахстанцы компаниями смотрели матч в заведениях. После победы болельщики обнимались и кричали "Ура".

Также опубликованы кадры празднования болельщиков прямо на трибунах. Многие не могли сдержать эмоций.

К слову, после матча победу, кажется, праздновал весь город. В Сети появились кадры, как город отреагировал на исторический матч. Всем болельщикам "Кайрата" сигналили водители, а сами поклонники пели песни.

Алматинцы заметили, что многие жители города надели одежду с национальной или футбольной символикой.

Напомним, футболисты алматинского "Кайрата" обыграли шотландский "Селтик" в заключительном квалификационном матче Лиги чемпионов. Алматинский клуб впервые в истории пробился в основную сетку Лиги чемпионов. Соперников по общему этапу футболисты ФК "Кайрат" узнают 28 августа.

Вскоре в Сети появились кадры, как счастливые футболисты "Кайрата" в раздевалке радуются выходу в общий этап Лиги чемпионов.

После главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс прокомментировал ответный матч с казахстанским "Кайратом".

А в Союзе европейских футбольных ассоциаций "(УЕФА) отреагировали на историческую победу "Кайрата".

