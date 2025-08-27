"Победитель получает все": "Кайрат" показал видео с серией пенальти против "Селтика"

Пресс-служба ФК "Кайрат" опубликовала видео серии пенальти, в ходе которой клуб из Алматы оказался сильнее шотландского "Селтика", передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте "Кайрата" опубликована запись серии пенальти, которую сняли с необычного ракурса. На кадрах видно каждого игрока, который пробивал пенальти, а также их эмоции.

"Победитель получает все", - указано в описании к видео, что является отсылкой к песне группы ABBA "The Winner Takes it All", инструментал которой был использован при создании видео.

К слову, телеканал Qazsport также опубликовал видео с серией пенальти.

Напомним, футболисты алматинского "Кайрата" обыграли шотландский "Селтик" в заключительном квалификационном матче Лиги чемпионов. Алматинцы впервые в истории пробились в основную сетку Лиги чемпионов.

Вскоре в Сети появились кадры, как счастливые футболисты "Кайрата" в раздевалке радуются выходу в общий этап Лиги чемпионов. После главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс прокомментировал ответный матч с казахстанским "Кайратом".

А в Союзе европейских футбольных ассоциаций "(УЕФА) отреагировали на историческую победу "Кайрата". Мы также писали, как казахстанцы отреагировали на историческую победу "Кайрата".

Кроме того, после матча телебашня "Кок-Тобе" в Алматы засветилась футбольной символикой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.