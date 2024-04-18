"Его сглазили": депутаты предложили отстранить Адиева от должности тренера сборной Казахстана

Сегодня в мажилисе депутаты обсудили с министром ситуацию в сфере спорта. Там же ему поступило предложение насчет тренера сборной Казахстана по футболу Магомеда Адиева, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Казыбек Иса, говоря о развитии спорта в Казахстане, заявил, что, несмотря на то, что львиная часть средств выделяется футболу, ощутимых результатов нет.

"Три года назад проиграли Франции (со счетом – прим. ред.) 8:0, в этом году проиграли Греции – . То есть итог – минус три гола. Миллиардные средства выделяются, но игра вот такая. Люди даже говорят: "Футболда гол жоқ, ауылда жол жоқ" ("В футболе нет гола, в селах – нет дороги" – пер. с каз.)", – сказал он, обращаясь к министру туризма и спорта Ермеку Маржикпаеву.

Мажилисмен подчеркнул, что Казахстану "золото" на Олимпиадах приносят боксеры, легкоатлеты, борцы, однако на футбол, по его данным, выделяют больше средств, чем на все перечисленные виды вместе взятые.

"80% этих средств выделяются футболистам. А кто они? Половина – иностранные легионеры. То есть, получается, мы обогащаем иностранных футболистов. Мое предложение – прекратить финансирование футбола из бюджета", – указал он.

К обсуждению присоединился Ринат Заитов, предположив, что тренера сборной Казахстана по футболу Магомеда Адиева "кто-то сглазил".

"Как от футбольного болельщика – просьба… главный тренер – не знаю: то ли его сглазили… пропустил пять голов. По мне, нужно отстранить его от должности", – говорит мажилисмен.

В третьей декаде марта этого года, сразу после разгрома Казахстана от сборной Греции, .

"Как отвечу критикам? Нас хвалили и поддерживали много, за что я очень благодарен. Казахстан многое для меня сделал. С большим достоинством приму завтрашнюю критику. Поражение полностью лежит на мне. Я бы сегодня подал в отставку. Единственное, что меня сдерживает – мое отношение к федерации. Я не могу просто так принять решение. Карт-бланш в руках критиков", – говорил Магомед Адиев.

В то же время он заявлял, что , если таковая понадобится.

"Если мне доверит федерация… я никогда не бежал с тонущего корабля и не собираюсь бежать. С другой стороны, если посмотреть на мою карьеру, то видно, что я никогда за кресло не держался и не собираюсь держаться. Всегда приму достойно. Если предложат вместе сотрудничать, то будем думать, как улучшить нашу сборную. Укажут на дверь – никаких проблем: развернусь и уйду", – сказал 46-летний специалист, подчеркнув, что сборная Казахстана "нуждается в новых лицах, новых идеях, новом видении игры".

5 апреля стало известно, что Адиев возглавил чеченский футбольный клуб "Ахмат". Во главе нового клуба специалист дебютировал с поражения. Но и на этом полоса неудач для него не завершилась: второй матч под руководством Адиева стал для "Ахмата" худшим за 30 лет.

Напомним, Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. Под его руководством национальная команда добилась рекордного успеха в отборочном цикле чемпионата Европы 2024 года, однако не смогла пробиться на турнир.