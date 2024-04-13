Второй матч под руководством Магомеда Адиева стал для "Ахмата" худшим за 30 лет

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев неудачно стартовал в качестве наставника российского ФК "Ахмат" из Грозного, передает NUR.KZ.

Напомним, сегодня Магомед Мусаевич провел свою вторую игру на посту главного тренера команды из столицы Чечни. Соперником "Ахмата" в рамках домашней встречи 23-го тура Российской премьер-лиги выступил ФК "Балтика". Хозяева потерпели разгромное поражение со счетом 1:7.

Этот результат стал худшим выступлением команды за последние 30 лет. По информации портала grozny-inform.ru "Ахмат", который до 2017 года назывался "Терек", потерпел крупнейшее поражение в своей истории в 1994 году. Тогда чеченский клуб проиграл "Кубани" со счетом 7:0.

Отметим, что сегодняшний проигрыш "Балтике" также стал худшим выступлением команды за всю историю ее выступлений в премьер-лиге.

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