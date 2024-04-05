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Магомед Адиев возглавил российский футбольный клуб "Ахмат"

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Российский футбольный тренер Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев занял аналогичный пост в грозненском "Ахмате", передает NUR.KZ со ссылкой на заявление клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

46-летний специалист будет совмещать должности на клубном уровне и в национальной команде.

Адиев — уроженец Грозного. Во время игровой карьеры он провел несколько сезонов в составе "Терека" (прежнее название "Ахмата"), выиграв национальный кубок. Также российский специалист работал в тренерском штабе чеченского клуба, был главным тренером второй команды грозненцев.

"Мы приветствуем Магомеда Мусаевича в родном клубе, желаем удачи, побед и успехов!" — говорится в заявлении "Ахмата".

Грозненцы на данный момент занимают 12-е место в РПЛ, находясь в трех очках от зоны прямого вылета. Прошлый главный тренер "Ахмата" белорус Мирослав Ромащенко покинул пост после вылета из Кубка России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2079587-magomed-adiev-vozglavil-rossiyskiy-futbolnyy-klub-ahmat/

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