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"Никогда не бежал с тонущего корабля": Адиев назвал условие для ухода из сборной Казахстана

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Российский футбольный тренер Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Алексей Сисенбин / Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил о готовности покинуть свой пост, если руководство Казахстанской федерации футбола (КФФ) примет такое решение, передает NUR.KZ.

На пресс-конференции после поражения в товарищеском матче с Люксембургом наставник национальной команды поделился своим видением дальнейшего развития казахстанского футбола.

"Мы нуждаемся в перезагрузке. У каждой команды есть определенный цикл — мы свой закончили. Жаль, что чуть-чуть не дотянули. Думал, это будет ближе к Лиге наций, но произошло сейчас. Наша сборная нуждается в новых лицах, новых идеях, новом видении игры. Нужно думать и переформатировать это все", — заявил Адиев.
"Я знаю, какой путь предстоит. Он реально сложный, — продолжил главный тренер сборной Казахстана. — Мы все видим, что наши активы начинают падать вниз. Для меня это не откровение, предвидел это как тренер. Возможно, нужен новый тренер, который все встряхнет на какой-то определенный отрезок. Не думаю, что он даже на длинную дистанцию это сделает. По идее здесь нужно фундаментально перезагружать сборную на несколько лет, готовить ее к отбору [на чемпионат мира 2026 года] через контрольные игры, Лигу наций. Понятно, что мы из Лиги наций тоже не собираемся вылетать, но надо готовить. Это должно быть с новыми лицами и идеями.
Если мне доверит федерация... Я никогда не бежал с тонущего корабля и не собираюсь бежать. С другой стороны, если посмотреть на мою карьеру, то видно, что я никогда за кресло не держался и не собираюсь держаться. Всегда приму достойно. Если предложат вместе сотрудничать, то будем думать, как улучшить нашу сборную. Укажут на дверь — никаких проблем, развернусь и уйду. Все будет обговариваться, и я думаю, что когда федерация созреет, они сами объявят, как посчитали нужным двигаться дальше".

Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. Под его руководством национальная команда добилась рекордного успеха в отборочном цикле чемпионата Европы 2024 года, однако не смогла пробиться на турнир.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2073747-nikogda-ne-bezhal-s-tonuschego-korablya-adiev-nazval-uslovie-dlya-uhoda-iz-sbornoy-kazahstana/

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