Удаление и пенальти: Магомед Адиев с поражения дебютировал во главе "Ахмата"

Грозненский "Ахмат" проиграл московскому "Локомотиву" в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На посту главного тренера команды из Чечни дебютировал Магомед Адиев, передает NUR.KZ.

Российский специалист, возглавляющий сборную Казахстана по футболу, официально занял аналогичную должность в "Ахмате" в пятницу. Первый матч под его руководством команда провела на домашнем стадионе.

Встреча на "Ахмат Арене" завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый мяч с пенальти на 21-й минуте забил полузащитник сборной России Антон Миранчук. Нарушение правил в штрафной площади также привело к удалению боснийского защитника хозяев Дарко Тодоровича.

Окончательный счет после перерыва установил форвард сборной России Сергей Пиняев. Он отличился на 58-й минуте с передачи Миранчука.

В активе "Ахмата" осталось 20 очков. Команда Адиева занимает 12-е место в таблице РПЛ и по итогам тура может опуститься в зону стыковых матчей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.