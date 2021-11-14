Крупнейшее в истории поражение потерпели футболисты сборной Казахстана от Франции (видео)

Франция - Казахстан. Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Сборная Казахстана по футболу крайне неудачно завершила выступление в квалификации чемпионата мира 2022 года. В заключительном матче подопечные Талгата Байсуфинова пропустили от французов восемь голов, сообщает NUR.KZ.

Начало разгрому положил самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе, который на 6-й и 12-й минутах замыкал фланговые прострелы. Он же на 32-й минуте довел счет до 3:0.

Во втором тайме в течение 4-х минут дубль в ворота Стаса Покатилова оформил Карим Бензема - 5:0.

В последние 15 минут матча еще по одному голу в ворота сборной Казахстана забили Адриен Рабьо, Антуан Гризманн и снова Мбаппе.

Килиан Мбаппе забивает один из своих четырех мячей сборной Казахстана. Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Итоговый счет - 8:0 в пользу сборной Франции, которая гарантировала себе первое место в группе D.

Казахстан, проведя все восемь матчей, набрал три очка и занял последнее место в группе. Команда Талгата Байсуфинова трижды сыграла вничью (два раза с Украиной и один раз с Боснией) и потерпела пять поражений.

Разница забитых и пропущенных мячей 5:20.

Таблица группы D отборочного цикла ЧМ-2022. Скриншот: flashscore.kz

Поражение от Франции обновило антирекорд в истории сборной страны. До этого самым разгромным счетом было 6:0 от Турции в 2005 году в рамках квалификации к ЧМ 2006 года. С таким же счетом 6:0 Казахстан проигрывал России в товарищеской игре в 2008 году, пишет Sports.kz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942077-chudovischnoe-porazhenie-poterpela-sbornaya-kazahstana-ot-frantsii/