Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о своей отставке после разгрома от Греции

Опубликовано:

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев
Магомед Адиев: Liam McBurney/PA Images via Getty Images

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал выступление своих подопечных в полуфинальном матче стыкового турнира за выход на Евро-2024, передает NUR.KZ.

Сегодня, 22 марта сборная Греции разгромила Казахстан со счетом 5:0 и лишила национальную команду последнего шанса квалифицироваться на чемпионат Европы.

"Как отвечу критикам? Нас хвалили и поддерживали много, за что я очень благодарен. Казахстан многое для меня сделал. С большим достоинством приму завтрашнюю критику. Поражение полностью лежит на мне. Я бы сегодня подал в отставку. Единственное, что меня сдерживает – мое отношение к федерации. Я не могу просто так принять решение. Карт-бланш в руках критиков", – цитирует Адиева Meta-ratings.kz.

Косвенно Адиев подтвердил, что останется во главе команды, заявив, что не может "бросить" президента КФФ Адилета Барменкулова, а решения будут приниматься после товарищеского матча с Люксембургом 26 марта.

Видеообзор разгромного поражения мы опубликовали ранее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072115-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-magomed-adiev-vyskazalsya-o-svoey-otstavke-posle-razgroma-ot-gretsii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.