Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о своей отставке после разгрома от Греции

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал выступление своих подопечных в полуфинальном матче стыкового турнира за выход на Евро-2024, передает NUR.KZ.

Сегодня, 22 марта сборная Греции разгромила Казахстан со счетом 5:0 и лишила национальную команду последнего шанса квалифицироваться на чемпионат Европы.

"Как отвечу критикам? Нас хвалили и поддерживали много, за что я очень благодарен. Казахстан многое для меня сделал. С большим достоинством приму завтрашнюю критику. Поражение полностью лежит на мне. Я бы сегодня подал в отставку. Единственное, что меня сдерживает – мое отношение к федерации. Я не могу просто так принять решение. Карт-бланш в руках критиков", – цитирует Адиева Meta-ratings.kz.

Косвенно Адиев подтвердил, что останется во главе команды, заявив, что не может "бросить" президента КФФ Адилета Барменкулова, а решения будут приниматься после товарищеского матча с Люксембургом 26 марта.

Видеообзор разгромного поражения мы опубликовали ранее.

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