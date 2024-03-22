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Сборная Казахстана разгромно проиграла Греции и не вышла на Евро-2024

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Момент стыкового матча Греция — Казахстан
Момент матча Греция — Казахстан. Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Мужская сборная Казахстана по футболу на выезде крупно уступила команде Греции в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Встреча состоялась в Афинах на стадионе "Айя-София" и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Большая часть мячей была забита в первом тайме.

Счет открыл капитан сборной Греции Анастасиос Бакасетас, реализовавший пенальти (8 минута). Затем голами до перерыва отметились Димитриос Пелкас (15), Фотис Иоаннидис (37) и Димитриос Курбелис (40). Во втором тайме окончательный счет был установлен, когда мяч в свои ворота срезал Еркин Тапалов (87).

Победа позволила грекам выйти в финал стыкового турнира. Путевку на Евро-2024 они на выезде оспорят с командой Грузии, которая выбила из борьбы Люксембург.

Сборная Казахстана лишилась шансов на попадание на турнир. Ранее национальная команда ни разу не пробивалась на чемпионаты Европы и мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072097-sbornaya-kazahstana-razgromno-proigrala-gretsii-i-ne-vyshla-na-evro-2024/

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