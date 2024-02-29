Отмена лимита на легионеров, турнир на миллион долларов и переезд "Астаны": чем уникален сезон КПЛ-2024

В пятницу, 1 марта, стартует сезон Казахстанской премьер-лиги (КПЛ). NUR.KZ рассказывает несколько примечательных фактов о новом розыгрыше национального футбольного чемпионата.

Сразу стоит отметить, что в турнире привычно готовятся стартовать 14 клубов. При этом атакентский "Мактаарал", сохранивший место в КПЛ по спортивному принципу, не смог пройти лицензирование. В числе участников его заменил павлодарский "Аксу", в прошлом сезоне занявший последнее место в высшем дивизионе.

Однако незадолго до старта чемпионата Казахстана в СМИ появилась информация, что и эта команда не сможет выступить в КПЛ. Официальных комментариев пока не поступало. Если ситуация действительно примет такой сценарий, то у нового сезона будет еще одна отличительная особенность. Однако пока остановимся на подтвержденных данных.

Без лимита на легионеров

Пожалуй, главное концептуальное решение относительно нового сезона было официально принято в январе. Казахстанская федерация футбола отменила правило, согласно которому во время матча национального чемпионата на поле в составе одной команды могло быть не более семи легионеров.

Вместо этого лимита введено требование к заявкам клубов. Теперь минимум 13 из 25 мест в них должны занимать воспитанники казахстанского футбола.

Сборная Казахстана по футболу. Фото: JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images

На данный момент наибольшее число иностранных игроков, включая граждан стран ЕАЭС, находится в ростере петропавловского "Кызыл-Жара" (13). Наименьшее — у талдыкорганского "Жетысу" (3). Больше всего иностранцев в клубах КПЛ представлено из Беларуси (15), России и Бразилии (по 10).

При этом трансферное окно в Казахстане будет открыто до 5 апреля. Однако из-за расхождений с регламентами большинства европейских лиг подводить его главные итоги можно уже до старта чемпионата.

С новым турниром для команд КПЛ

За несколько дней до старта национального чемпионата Профессиональная футбольная лига Казахстана провела ребрендинг. Теперь она будет называться Qazaqstan Football League (QFL).

Изменения не только затронули айдентику, но и коснулись новых проектов. Среди них — Кубок лиги. Созданный турнир получит рекордный призовой фонд в 1 миллион долларов (около 450 миллионов тенге). В нем примут участие все 14 клубов КПЛ и две команды из Первой лиги.

И хотя это отдельное соревнование, оно очевидным образом скажется и на чемпионате Казахстана. Команды получат дополнительную игровую практику, а уплотненный календарь, по мнению организаторов, поможет добиться прогресса в качестве футбола.

Без трансляций на YouTube

Реформа QFL подразумевает и принципиальные изменения в трансляциях матчей чемпионата страны. Организаторы увеличат количество профессиональных видеокамер для съемок, внедрят новый графический пакет и в ближайшее время запустят телеканал Q-Football.

Кроме того, ведется разработка нового приложения, где будут доступны трансляции всех матчей КПЛ. Ожидается, что по своему функционалу платформа заменит YouTube, где перестанут показываться игры национального чемпионата.

С новым представителем в Лиге чемпионов

В прошлом розыгрыше КПЛ золото впервые выиграл "Ордабасы". В предстоящем сезоне шымкентцам предстоит не только защищать титул, но и дебютировать в Лиге чемпионов. Именно им достанется единственная казахстанская квота в главном еврокубковом турнире.

"Ордабасы" - чемпион Казахстана-2023. Фото: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Международные клубные соревнования под эгидой УЕФА проводятся по системе "осень-весна", поэтому "Ордабасы" стартует в Лиге чемпионов в разгар КПЛ. Команде предстоит начать с первого квалификационного раунда. Розыгрыш турнира будет проводиться по новой схеме после реформы, но для попадания в основную стадию в случае шымкентцев по-прежнему необходимо пройти четырех соперников.

Без "Астаны" в столице

Непривычной в новом сезоне будет локация для домашних матчей самого титулованного клуба в истории КПЛ. В феврале "Астана" официально объявила о временном переезде в Алматы. Связано это с реконструкцией домашнего стадиона семикратных чемпионов страны.

Заменой "Астана Арены" для столичной команды будет "Хан-Тенгри". Этот стадион в Алматы вмещает примерно в 30 раз меньше крупнейшего в республике и находится в ведении Казахской академии спорта и туризма.

Не дома начнет сезон и семейский "Елимай". Новичок КПЛ, триумфально выигравший Первую лигу, планирует некоторое время поберечь натуральный газон на домашнем стадионе и провести матчи стартовых туров в Павлодаре.

Там же начнет сезон и столичный "Женис". Еще один новичок КПЛ вынужден менять локацию для домашних игр из-за все той же реконструкции "Астана Арены". Планируется, что после седьмого тура трехкратный чемпион страны вместо Павлодара будет принимать гостей в Караганде.

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