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30 лет независимости Казахстана

Самые громкие трансферы казахстанского футбола этой зимой

Опубликовано:

Футбольное поле. Иллюстративное фото
Футбольное поле. Иллюстративное фото: pexels.com

Трансферное окно для казахстанских профессиональных клубов будет открыто еще до 5 апреля, однако европейские чемпионаты стараются закрыть сделки как можно скорее из-за различий в регламентах. NUR.KZ представляет вашему вниманию подборку самых интересных переходов, связанных с отечественным футболом.

Открывать топ будут наиболее интересные трансферы казахстанцев в зарубежные команды, далее последуют яркие приобретения наших клубов.

Абат Аймбетов, 28 лет "Астана" – "Адана Демирспор"

Абат Аймбетов
Абат Аймбетов: https://www.instagram.com/adskulubu/

Нападающий сборной Казахстана в феврале этого года подписал контракт с турецким клубом. За 2 матча он уже успел отличиться первым голом, который отменили из-за офсайда и нарушением правил, за ним последовали желтая карточка и пропущенный пенальти в ворота его новой команды.

Команда из одноименного города занимает 10-ю строчку в таблице местной Суперлиги и идет на серии неудач, игроки не могут победить более пяти матчей подряд.

Звездными одноклубниками Аймбета являются итальянец Марио Балотелли, который в начале 2010-х феерил в Европе и даже стал чемпионом АПЛ в составе «Манчестер Сити». Еще в одной команде с игроком нашей сборной выступает экс-партнер Криштиану Роналду по «МЮ» и сборной Португалии – Нани.

Марио Балотелли и Нани
Марио Балотелли и Нани: https://www.instagram.com/adskulubu/

Сумма трансфера: свободный агент.

Стоимость: 800 тысяч евро.

Ильяс Абил, 18 лет "Экибастуз" – "Жил Висенте"

Футболист Ильяс Абил
Ильяс Абил: Пресс-служба КФФ

Юный казахстанец присоединился к португальскому клубу после серии просмотров. Абил выступает на позиции атакующего полузащитника в четырех матчах за сборную Казахстана (U19) он забил один гол. "Жил Висенте" занимает 11-ю строчку в таблице Примейры. Маловероятно, что клуб выйдет в еврокубки, но для казахстанца игра в европейском чемпионате явно станет хорошим опытом.

Отметим, что он заявлен в команду до 19 лет.

Сумма трансфера: свободный агент.

Стоимость: 50 тысяч евро.

Артур Шушеначев, 25 лет "Кайрат" – "Хапоэль Беэр-Шева"

Артур Шушеначев
Артур Шушеначев. Фото: instagram/hbsfc

Казахстанский форвард перешел в израильский клуб 7 февраля. За этот период он сыграл в двух матчах и уже отметился дебютным голом через 24 минуты после выхода на замену. Контракт Шушеначева с новым клубом рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне команда вышла в групповую стадию Лиги конференций, ранее трижды выходила в группу Лиги Европы и в сезоне 2016/17 вышла в плей-офф.

Сумма трансфера: 232 тысячи евро.

Стоимость: 600 тысяч евро.

Теперь рассмотрим наиболее занимательные трансферы игроков, которых мы увидим на футбольных полях Казахстана.

Хосе Франсиско Севальос, 29 лет (Эквадор) "Эмелек" – "Актобе"

Эквадорский футболист Хосе Севальос
Хосе Севальос: Пресс-служба ФК "Актобе"

Выступает на позиции полузащитника. Один год провел в аренде в "Ювентусе", после чего выступал в высшем дивизионе чемпионата Португалии и в бельгийском ФК "Локерен". Последние 4 сезона выступал в эквадорском "Эмелеке". Контракт с "Актобе" рассчитан на два года.

Всего на его счету 407 матчей, 86 голов и 33 голевые передачи в рамках всех матчей, включая молодежные команды.

Сумма трансфера: свободный агент.

Стоимость: 800 тысяч евро.

Жасур Яхшибоев, 26 лет (Узбекистан) "Навбахор" – "Ордабасы"

Милитан и Яхшибоев
Милитан и Яхшибоев: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Прежде всего узбекистанец известен своим голом в ворота мадридского «Реала» и сенсационной победой над "сливочными" в рамках группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022. Тогда Яхшибоев на правах аренды выступал в молдавском ФК "Шериф", права на игрока принадлежали польской "Легии", которая ранее купила футболиста за 350 тысяч евро.

Сумма трансфера: свободный агент.

Стоимость: 500 тысяч евро.

Завершает подборку внутренний трансфер между казахстанскими клубами, который одновременно касается и Национальной сборной.

Игорь Шацкий, 34 года (Казахстан) "Шахтер" Караганда – "Актобе"

Вратарь сборной Казахстана Игорь Щацкий
Вратарь сборной Казахстана Игорь Щацкий: Ramsey Cardy/Sportsfile via Getty Images

Основной голкипер Национальной сборной Казахстана по футболу перешел в стан бронзовых призеров КПЛ из родного "Шахтера", за который Шацкий выступал почти 10 лет с перерывами (также он является воспитанником команды).

На счету Игоря 25 матчей за сборную. В премьер-лиге он принял участие в 169 встречах, 43 из них ему удалось отстоять "на ноль".

Сумма трансфера: свободный агент.

Стоимость: 600 тысяч евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061559-samye-gromkie-transfery-kazahstanskogo-futbola-etoy-zimoy/

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