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Один клуб не допустили до участия в новом сезоне Казахстанской премьер-лиги

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Болельщик "Мактаарала" с плакатом
Болельщик "Мактаарала": Пресс-служба ФК "Мактаарал"

Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила об итогах лицензирования потенциальных участников сезона Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) 2024 года, передает NUR.KZ.

Требования для выступления в турнире выполнили 13 из 14 клубов, имеющих право играть в КПЛ по спортивному принципу. Не соответствует минимальным критериям "Мактаарал" из Атакента. В прошлом сезоне эта команда заняла девятое место в КПЛ, но в следующем выступить не сможет.

В КФФ отметили, что теперь до 20 февраля "Мактааралу" необходимо подтвердить участие для прохождения процедуры экстренного допуска к лицензированию по критериям Первой или Второй лиги.

Допуск в КПЛ получили "Ордабасы" (Шымкент), "Астана", "Актобе", "Кайрат" (Алматы)", "Кызыл-Жар" (Петропавловск), "Кайсар" (Кызылорда), "Атырау", "Тобол" (Костанай), "Шахтер" (Караганда), "Жетысу" (Талдыкорган), "Елимай" (Семей), "Туран" (Туркестан) и "Женис" (Астана).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2060133-odin-klub-ne-dopustili-k-uchastiyu-v-novom-chempionate-kazahstana-po-futbolu/

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