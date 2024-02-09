Один клуб не допустили до участия в новом сезоне Казахстанской премьер-лиги

Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила об итогах лицензирования потенциальных участников сезона Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) 2024 года, передает NUR.KZ.

Требования для выступления в турнире выполнили 13 из 14 клубов, имеющих право играть в КПЛ по спортивному принципу. Не соответствует минимальным критериям "Мактаарал" из Атакента. В прошлом сезоне эта команда заняла девятое место в КПЛ, но в следующем выступить не сможет.

В КФФ отметили, что теперь до 20 февраля "Мактааралу" необходимо подтвердить участие для прохождения процедуры экстренного допуска к лицензированию по критериям Первой или Второй лиги.

Допуск в КПЛ получили "Ордабасы" (Шымкент), "Астана", "Актобе", "Кайрат" (Алматы)", "Кызыл-Жар" (Петропавловск), "Кайсар" (Кызылорда), "Атырау", "Тобол" (Костанай), "Шахтер" (Караганда), "Жетысу" (Талдыкорган), "Елимай" (Семей), "Туран" (Туркестан) и "Женис" (Астана).

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