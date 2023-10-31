Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Исторический титул "Ордабасы" и новые квоты в еврокубках: главные итоги чемпионата Казахстана по футболу

Опубликовано:

Бауыржан Исламхан и Асхат Тагыберген
Бауыржан Исламхан и Асхат Тагыберген (слева направо): Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Клубный футбольный сезон в республике почти завершился, в календаре остался лишь финал национального кубка. NUR.KZ рассказывает о результатах Казахстанской премьер-лиги и изменениях на следующий год.

В минувшем розыгрыше КПЛ приняли участие 14 клубов из стольких же городов страны. За тур до конца сезона победу в турнире оформил шымкентский "Ордабасы", который впервые завоевал титул. Это десятый чемпион Казахстана за 32-летнюю историю национальной лиги.

Серебряные медали достались "Астане", которая потеряла чемпионский статус. При этом столичный клуб с семью победами остается самым титулованным в истории независимого Казахстана.

Тройку сильнейших в КПЛ замкнул "Актобе". Второй год подряд команда выигрывает медали чемпионата, в прошлом сезоне это было серебро.

Турнирная таблица КПЛ-2023
Турнирная таблица КПЛ-2023: Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана

Кто вышел в еврокубки от Казахстана

Розыгрыш КПЛ проводится по системе "весна-осень", что расходится с календарем большинства европейских лиг. В этом году путевки в еврокубки от Казахстана распределялись на сезон-2024/25. Тогда вступит в силу новый формат международных турниров, проводимых УЕФА. Реформы в регламенте Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций определили изменения и в еврокубковых квотах Казахстана.

На данный момент точно известно, что "Ордабасы" примет участие в Лиге чемпионов. Шымкентский клуб стартует в самом престижном еврокубке с первого квалификационного раунда. Как и сейчас, для попадания в основную сетку в таком случае понадобится пройти четырех соперников.

При этом групповой этап в ЛЧ фактически будет упразднен — 36 клубов проведут по восемь матчей по швейцарской системе, то есть с единой турнирной таблицей и без использования полноценной жеребьевки. Столько же команд со следующего сезона попадут в финальную часть Лиги Европы и Лиги конференций. В ЛЕ на этой стадии каждый участник проведет восемь игр, в ЛК — шесть.

Трофеи Лиги Европы, Лиги чемпионов и Лиги конференций (слева направо)
Трофеи Лиги Европы, Лиги чемпионов и Лиги конференций (слева направо): UEFA

За счет изменений в формате Казахстану возвращается место во втором по значимости еврокубке. В первый квалификационный раунд Лиги Европы попадет обладатель национального кубка. И здесь главная интрига ближайших дней.

Дело в том, что в финале Кубка Казахстана 4 ноября сыграют "Ордабасы" и "Тобол". Если трофей заберут костанайцы, то они и пройдут отбор в Лигу Европы, несмотря на восьмое место в КПЛ. Однако если "золотой дубль" оформят шымкентцы, то вакантное место в еврокубках получит алматинский "Кайрат", занявший четвертую позицию в чемпионате.

Важно, что при втором сценарии в Лигу Европы попадет "Астана". "Кайрат" в таком случае выступит в первом квалификационном раунде Лиги конференций, "Актобе" — во втором. Ниже систематизированы оба расклада.

Если Кубок Казахстана выиграет "Ордабасы" / "Тобол":

  • "Ордабасы" — первый квалификационный раунд Лиги чемпионов;
  • "Астана" / "Тобол"— первый квалификационный раунд Лиги Европы;
  • "Актобе" / "Астана" — второй квалификационный раунд Лиги конференций;
  • "Кайрат" / "Актобе" — первый квалификационный раунд Лиги конференций.

Напомним, что при вылете из ЛЧ или ЛЕ клубы получат шанс в квалификации менее статусного турнира. По этому принципу "Астана", которая в нынешнем еврокубковом сезоне стартовала в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, в итоге отобралась в группу Лиги конференций.

Кто вылетает из КПЛ

По итогам сезона высший дивизион по спортивному принципу покинули "Аксу", "Каспий" (Актау) и "Окжетпес" (Кокшетау), который в прошлом году выиграл Первую лигу. Карагандинский "Шахтер" остался единственным клубом, ни разу не вылетавшим из "элиты" казахстанского футбола. Повышение в классе получили семейский "Елимай", туркестанский "Туран" и астанинский "Женис".

Отдельно стоит отметить возвращение в КПЛ столичной команды. Трехкратный чемпион Казахстана прекратил существование в 2014 году, но в 2021-м клуб был возрожден и получил профессиональный статус. Всего за пару лет "Женис" прошел путь от Второй лиги до КПЛ.

При этом чемпион Первой лиги "Елимай" дебютировал на профессиональном уровне только в 2023 году. "Туран" возвращается в КПЛ после вылета в прошлом сезоне.

Кто лучший бомбардир чемпионата Казахстана

В минувшем сезоне премьер-лиги лишь двое футболистов забили более восьми мячей. Лучшим бомбардиром стал бразильский форвард "Кайрата" Жоао Пауло (17 голов), который уже получал это звание три года назад.

Жоао Пауло
Жоао Пауло: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Второй в гонке — полузащитник, капитан "Ордабасы" и сборной Казахстана Асхат Тагыберген (11). Последним казахстанцем, который становился лучшим бомбардиром по итогам сезона, был Мурат Тлешев в 2009 году (20 мячей).

Когда матчи сборной Казахстана

Напомним, что на ближайший месяц запланирован не только финал Кубка между "Ордабасы" и "Тоболом", но и заключительные игры отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Сборная Казахстана 17 ноября дома встретится с Сан-Марино, а 20 ноября на выезде — со Словенией.

На данный момент команда Магомеда Адиева с 15 очками занимает третье место в группе H и сохраняет шансы на прямое попадание на Евро-2024.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2043394-istoricheskiy-titul-ordabasy-i-novye-kvoty-v-evrokubkah-glavnye-itogi-chempionata-kazahstana-po-futbolu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.