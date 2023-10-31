Исторический титул "Ордабасы" и новые квоты в еврокубках: главные итоги чемпионата Казахстана по футболу

Клубный футбольный сезон в республике почти завершился, в календаре остался лишь финал национального кубка. NUR.KZ рассказывает о результатах Казахстанской премьер-лиги и изменениях на следующий год.

В минувшем розыгрыше КПЛ приняли участие 14 клубов из стольких же городов страны. За тур до конца сезона победу в турнире оформил шымкентский "Ордабасы", который впервые завоевал титул. Это десятый чемпион Казахстана за 32-летнюю историю национальной лиги.

Серебряные медали достались "Астане", которая потеряла чемпионский статус. При этом столичный клуб с семью победами остается самым титулованным в истории независимого Казахстана.

Тройку сильнейших в КПЛ замкнул "Актобе". Второй год подряд команда выигрывает медали чемпионата, в прошлом сезоне это было серебро.

Турнирная таблица КПЛ-2023: Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана

Кто вышел в еврокубки от Казахстана

Розыгрыш КПЛ проводится по системе "весна-осень", что расходится с календарем большинства европейских лиг. В этом году путевки в еврокубки от Казахстана распределялись на сезон-2024/25. Тогда вступит в силу новый формат международных турниров, проводимых УЕФА. Реформы в регламенте Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций определили изменения и в еврокубковых квотах Казахстана.

На данный момент точно известно, что "Ордабасы" примет участие в Лиге чемпионов. Шымкентский клуб стартует в самом престижном еврокубке с первого квалификационного раунда. Как и сейчас, для попадания в основную сетку в таком случае понадобится пройти четырех соперников.

При этом групповой этап в ЛЧ фактически будет упразднен — 36 клубов проведут по восемь матчей по швейцарской системе, то есть с единой турнирной таблицей и без использования полноценной жеребьевки. Столько же команд со следующего сезона попадут в финальную часть Лиги Европы и Лиги конференций. В ЛЕ на этой стадии каждый участник проведет восемь игр, в ЛК — шесть.

Трофеи Лиги Европы, Лиги чемпионов и Лиги конференций (слева направо): UEFA

За счет изменений в формате Казахстану возвращается место во втором по значимости еврокубке. В первый квалификационный раунд Лиги Европы попадет обладатель национального кубка. И здесь главная интрига ближайших дней.

Дело в том, что в финале Кубка Казахстана 4 ноября сыграют "Ордабасы" и "Тобол". Если трофей заберут костанайцы, то они и пройдут отбор в Лигу Европы, несмотря на восьмое место в КПЛ. Однако если "золотой дубль" оформят шымкентцы, то вакантное место в еврокубках получит алматинский "Кайрат", занявший четвертую позицию в чемпионате.

Важно, что при втором сценарии в Лигу Европы попадет "Астана". "Кайрат" в таком случае выступит в первом квалификационном раунде Лиги конференций, "Актобе" — во втором. Ниже систематизированы оба расклада.

Если Кубок Казахстана выиграет "Ордабасы" / "Тобол":

"Ордабасы" — первый квалификационный раунд Лиги чемпионов;

"Астана" / "Тобол"— первый квалификационный раунд Лиги Европы;

"Актобе" / "Астана" — второй квалификационный раунд Лиги конференций;

"Кайрат" / "Актобе" — первый квалификационный раунд Лиги конференций.

Напомним, что при вылете из ЛЧ или ЛЕ клубы получат шанс в квалификации менее статусного турнира. По этому принципу "Астана", которая в нынешнем еврокубковом сезоне стартовала в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, в итоге отобралась в группу Лиги конференций.

Кто вылетает из КПЛ

По итогам сезона высший дивизион по спортивному принципу покинули "Аксу", "Каспий" (Актау) и "Окжетпес" (Кокшетау), который в прошлом году выиграл Первую лигу. Карагандинский "Шахтер" остался единственным клубом, ни разу не вылетавшим из "элиты" казахстанского футбола. Повышение в классе получили семейский "Елимай", туркестанский "Туран" и астанинский "Женис".

Отдельно стоит отметить возвращение в КПЛ столичной команды. Трехкратный чемпион Казахстана прекратил существование в 2014 году, но в 2021-м клуб был возрожден и получил профессиональный статус. Всего за пару лет "Женис" прошел путь от Второй лиги до КПЛ.

При этом чемпион Первой лиги "Елимай" дебютировал на профессиональном уровне только в 2023 году. "Туран" возвращается в КПЛ после вылета в прошлом сезоне.

Кто лучший бомбардир чемпионата Казахстана

В минувшем сезоне премьер-лиги лишь двое футболистов забили более восьми мячей. Лучшим бомбардиром стал бразильский форвард "Кайрата" Жоао Пауло (17 голов), который уже получал это звание три года назад.

Жоао Пауло: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Второй в гонке — полузащитник, капитан "Ордабасы" и сборной Казахстана Асхат Тагыберген (11). Последним казахстанцем, который становился лучшим бомбардиром по итогам сезона, был Мурат Тлешев в 2009 году (20 мячей).

Когда матчи сборной Казахстана

Напомним, что на ближайший месяц запланирован не только финал Кубка между "Ордабасы" и "Тоболом", но и заключительные игры отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Сборная Казахстана 17 ноября дома встретится с Сан-Марино, а 20 ноября на выезде — со Словенией.

На данный момент команда Магомеда Адиева с 15 очками занимает третье место в группе H и сохраняет шансы на прямое попадание на Евро-2024.