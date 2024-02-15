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Определился последний участник чемпионата Казахстана по футболу-2024

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Футбольный мяч. Иллюстративное фото
Футбольный мяч. Иллюстративное фото: pexels.com

Стал известен окончательный состав участников Казахстанской премьер-лиги на новый сезон. ФК «Аксу» из Павлодара заменит ранее выбывший «Мактаарал», передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ПФЛК.

Команду из Атакента отстранили от участия в чемпионате за невыполнение и несоответствие минимальным требованиям правил по лицензированию футбольных клубов. Как отмечают представители лиги, для них было важно сохранить традиционное количество клубов в чемпионате.

"Формат с 14-ю клубами на протяжении последних трех сезонов показал свою востребованность и позволил обеспечить гибкое планирование календаря игр. Кроме того, данный формат установил для участников высокие требования соответствия для выступления в высшем дивизионе, что в итоге положительно сказалось на развитии футбольных клубов. Решение о допуске ФК «Аксу» было принято по итогам заседания Комиссии по лицензированию футбольных клубов Казахстанской федерации футбола", - гласит заявление ПФЛК.

Отметим, что павлодарский «Аксу» в дебютном сезоне Премьер-лиги в 2022 году занял 6-е место, а в прошлом году завершил чемпионат на последнем 14-м месте.

Ранее, мы рассказывали о том, как руководитель частного столичного клуба "SD Family" Дидар Сыдыкбек предложил выступить вместо "Мактаарала" в КПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061218-opredelilsya-posledniy-uchastnik-chempionata-kazahstana-po-futbolu-2024/

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