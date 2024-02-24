Футбольная "Астана" официально объявила о переезде в Алматы

Пресс-служба футбольного клуба "Астана" опубликовала в официальном Instagram-аккаунте сообщение о том, что команда проведет новый сезон в Алматы, передает NUR.KZ.

Серебряный призер прошлого розыгрыша Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) выступает в столице на "Астана Арене". Однако на данный момент стадион закрыт на реконструкцию, которая ориентировочно продлится как минимум до июля.

В официальном заявлении клуба сказано, что в новом сезоне КПЛ "Астана" будет играть на арене "Хан-Тенгри". Она расположена в нескольких сотнях метров от Центрального стадиона Алматы, где выступает местный "Кайрат".

Первый матч на номинально домашней арене "Астана" проведет уже в стартовом туре КПЛ-2024. Соперником команды будет другой столичный клуб — "Женис", который в прошлом сезоне добился повышения в классе благодаря успешному выступлению в Первой лиге.

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