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30 лет независимости Казахстана

На смену ПФЛК: в Казахстане появилась новая футбольная лига

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Презентация нового сезона Qazaqstan Football League
Презентация нового сезона Qazaqstan Football League. Фото: пресс-служба QFL

В Астане прошла презентация нового футбольного сезона, на которой руководители Профессиональной футбольной лиги Казахстана презентовали новое название, логотип и турниры, передает корреспондент NUR.KZ.

Теперь на смену Профессиональной футбольной лиге Казахстана пришла Qazaqstan Football League (QFL). Гостям презентации показали запуск нового сайта QFL и обновленных страниц лиги в социальных сетях.

Организаторы также заявили о значительном улучшении качества трансляций матчей с нового сезона. Увеличено количество профессиональных видеокамер для производства трансляций, внедрен новый графический пакет, ведется разработка специальной медиаплатформы, а в ближайшее время появится новый телеканал Q-Football.

Помимо этого, в конце вечера всем присутствующим продемонстрировали новый официальный мяч QFL.

мяч QFL
мяч QFL. Фото: пресс-служба QFL

На презентации были представлены ряд проектов, среди прочих новый турнир - Кубок лиги. В данных соревнованиях примут участие 16 казахстанских клубов, которые будут бороться за рекордный призовой фонд - 1 миллион долларов.

Также будет запущена Женская лига. Как отмечают организаторы, через месяц станет известно точное количество участников, но пока на данный момент участие подтвердили 6 клубов из 5 регионов.

проекты QFL
проекты QFL. Фото: пресс-служба QFL

Отметим, что уже с 1 марта под брендом Qazaqstan Football League стартует новый сезон Премьер-лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2063585-na-smenu-pflk-v-kazahstane-poyavilas-novaya-futbolnaya-liga/

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